Zihin zorlayan IQ TESTİ! Resimdeki CİVCİV nerede? 30 kişi aynı anda denedi ama bir başaran bile yok!
30 kişi aynı anda yüklendi başaramadı. Zihin zorlayan IQ testi geldi. Resimdeki civciv nerede sorusu sizlere yöneltiliyor. Bugün sizlere bir çiftlikte hayvanların arasında civcivi bulmanız gereken bir optik illüzyon bulduk. Bu görsel görüşünüzün ne kadar keskin olduğunu test etmek için bir zeka oyunu olarak hazırlanmıştır. Bulmaca internet kullanıcılarını tavuğun çiftliğin içindeki kayıp civcivini görmeye davet ediyor. Şimdi sizlerden bir çiftliğin resmedildiği bu görselde civcivleri bulmanızı istiyoruz.
15.03.2023 11:23 - Son Güncelleme: 15.03.2023 11:23
Size keyifli vakit geçireceğiniz bir içerik sunuyoruz. Bu resimde atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler gibi pek çok hayvanla dolu bir çiftlik göreceksiniz. Sadece iyi bir bakış açısına sahip kişiler, çiftliğin içine gizlenmiş civcivi saniyeler içerisinde görebiliyor. İnsan beyni farklı açılardan farklı algılar oluşturan şeyleri veya görüntüleri farklı görebiliyor. Peki, tavuğun çiftliğin içindeki civcivi bulmasına yardım edebilir misiniz? Şimdi sizi görselle baş başa bırakıyoruz.
RESİMDEKİ CİVCİV NEREDE?
Görsele şimdi yakından bakın ve çiftlikte saklanan civcivi bulmaya çalışın.