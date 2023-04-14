Zenginlik paraşütü ile havalanacaklar! Kova, Balık, Koç, Yengeç... Mayıs ayında şans piyangosu bu burçlara vuracak
12 burç için yeni yorumlar geldi. 2023 yılının başından itibaren şans ve para bekleyenler sık sık burç yorumlarını takip ediyor. Yeni yılla birlikte kimi evleniyor, kimi ev-araba sahibi oluyor, kimi de aşk ve kariyer yapıyor. Pek, Mayıs ayında hangi burcu neler bekliyor. Özellikle 4 burca dikkat! İşte 2023 burç yorumları...
Nisan ayının ikinci hatfasına gelirken burç yorumları gündeme bomba gibi düştü. Astrologlar Nisan ve Mayıs ayları hakkındaki yorumlarıyla burç takipçilerini heyecanlandırdı. Özellikle şans ve para dileği olanlar dikkatle dinlesin! 2023 yılında hangi burçların şanslı ve zengin olma ihtimali olduğu açıklandı. Astrologlar Nisan ve Mayıs aralığını işaret ederek, para ve şans yağacağını açıkladı. Buna göre çok az kaldı! O burçtakilere şans piyangosu vuracak! Altın paraşütle sağlam zemine inme vakti! İşte detaylar...
OĞLAK BURCU
Jüpiter Koç hareketiyle birlikte 16 Mayıs tarihine kadar aile, yuva, anneniz, hamile kalmak, göç etmek ve geniş bir ev ya da arazi satın almak için sizi destekliyor olacak. Ailenizin içerisinde gerçekleşecek olan güzelliklere kapılarınızı açtığınız bir süreci yaşarken, ebevynlerinizden destek ve yardım görmek sizi mutlu edecek. 16 Mayıs'a kadar olan dönemde evlenmek, yeni bir ev satın almak ve emlakla ilgili konularda da fırsatlı zamanları değerlendireceğinizi sizlere söylemek istiyorum. 16 Mayıs tarihiyle birlikte 2024 yılının ortalarına kadar olan süreçte şans gezegeni Jüpiter Boğa burcunda hareket etmeye başlayacak ve sizi mutlu edeceği alanlar aşk ve ilişkiler, çocuk, popülerlik ve yeni para kazanç kapıları olacak. Kalbinizin kapılarını sıcacık bir aşka açabilir, mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı, eğitimi ve özel hayatındaki şanslı alanlarla mutlu olabilirsiniz. Ayrıca çocuk sahibi olmak için muhteşem bir destek sizinle birlikte olacak. Popülerliğiniz dilden dile yayılırken yaptığınız işlerle ilgili de kendinizi en üst noktalarda görmenin mutluluğunu yakalayabilirsiniz. Borsa ve spekülatif alanlarda da para kazanç kapılarıyla ilgili fırsatlar sizinle birlikte olacak.
KOVA BURCU
16 Mayıs tarihine kadar şans gezegeni Jüpiter Koç burcunda seyir yapıyor olacak. Araba alımları, kısa yolculuklar, kardeşler, yakın arkadaşlar, komşular, eğitim ve pazarlama alanlarında size destek sunacak. Hayalini kurduğunuz bir arabayı alabilir, kısa yolculuklar içerisinde kendinize vakit ayırabilir, en yakınlarınızın desteğinizi arkanıza alabilir, kardeş ve en yakın arkadaşlarınızın hayatında gelişecek olan güzellikleri yaşayabilirsiniz. 16 Mayıs tarihinden sonra Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak. Sizi yuva kurmak, beğendiğiniz geniş bir evi ya da araziyi satın aldırmak, hamile kalmak, emeklilik haklarınızı almak ve ailenizin içerisinde ebevynlerinizin hayatındaki güzellikleri yakalamanız için destek veriyor olacak. Uzunca süredir yalnız kaldığınızı farkettiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz artık hayatınızdaki kişiyle birlikte mutlu olmak ve birlikte yuva kurmak isteyebilirsiniz. Ev arazi satın almak için de ummadığınız yerlerden gelecek proje ve kazanç kapılarıyla birlikte ne kadar şanslı olduğunuzu farkedeceksiniz.
Parasal konularla ilgili en şanslı olduğunuz zaman dilimi 17 Mart haftasıyla birlikte, Mayıs ve Ekim sonu. Dikkat etmeniz gereken tarihlerse özellikle 10 Temmuz ve önümüzdeki 45 gün, 23 Ağustos ve 15 Eylül arasında gerçekleşecek Merkür Başak gerilemesi.