Zenginlik paraşütü ile havalanacaklar! Kova, Balık, Koç, Yengeç... Mayıs ayında şans piyangosu bu burçlara vuracak

KOVA BURCU

16 Mayıs tarihine kadar şans gezegeni Jüpiter Koç burcunda seyir yapıyor olacak. Araba alımları, kısa yolculuklar, kardeşler, yakın arkadaşlar, komşular, eğitim ve pazarlama alanlarında size destek sunacak. Hayalini kurduğunuz bir arabayı alabilir, kısa yolculuklar içerisinde kendinize vakit ayırabilir, en yakınlarınızın desteğinizi arkanıza alabilir, kardeş ve en yakın arkadaşlarınızın hayatında gelişecek olan güzellikleri yaşayabilirsiniz. 16 Mayıs tarihinden sonra Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak. Sizi yuva kurmak, beğendiğiniz geniş bir evi ya da araziyi satın aldırmak, hamile kalmak, emeklilik haklarınızı almak ve ailenizin içerisinde ebevynlerinizin hayatındaki güzellikleri yakalamanız için destek veriyor olacak. Uzunca süredir yalnız kaldığınızı farkettiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz artık hayatınızdaki kişiyle birlikte mutlu olmak ve birlikte yuva kurmak isteyebilirsiniz. Ev arazi satın almak için de ummadığınız yerlerden gelecek proje ve kazanç kapılarıyla birlikte ne kadar şanslı olduğunuzu farkedeceksiniz.

Parasal konularla ilgili en şanslı olduğunuz zaman dilimi 17 Mart haftasıyla birlikte, Mayıs ve Ekim sonu. Dikkat etmeniz gereken tarihlerse özellikle 10 Temmuz ve önümüzdeki 45 gün, 23 Ağustos ve 15 Eylül arasında gerçekleşecek Merkür Başak gerilemesi.