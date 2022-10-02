Zekasına güvenen gelsin! Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

İşte zekanızı ölçerken eğlenebileceğiniz IQ testi oyunları...

Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyalarını çaldı. Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söyledi. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inandı. Bu kanıya nasıl vardı?