Vav TV İzle
Haberler Trend Zekasına güvenen gelsin! Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Zekasına güvenen gelsin! Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Bu testi çözebilen zekasından şüphe etmesin! Sizler için derlediğimiz bu IQ testi oyununu 7 saniyede çözerek ne kadar dahi olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. İşte o görsel...

takvim.com.tr
02.10.2022 16:27 - Son Güncelleme: 02.10.2022 16:27
Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Zekasına güvenen gelsin! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Sizler için hazırladığımız eğlenceli IQ testini çözerek ne kadar akıllı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Görseldeki problemi kolaylıkla çözüp analiz ederek kısa sürede çözümü ortaya koymanız gerekiyor. Bunu toplam 7 saniyede yaparsanız sizden akıllısı yok! İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Zekasına güvenen gelsin! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Bu görseldeki araçların hangisi kaldırılırsa trafik temizlenir? 7 saniye tutun ve düşünmeye başlayın!

Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Zekasına güvenen gelsin! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

CEVAP: Araçların gidiş yönüne bakarak 3 numaralı aracın kalkması gerektiğni anlayabilirsiniz.

1 ve 2 numaralı araba güneye

4 ve 5 batıya

6 ve 7 ise kuzeye doğru ilerliyor.

Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Zekasına güvenen gelsin! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

İşte zekanızı ölçerken eğlenebileceğiniz IQ testi oyunları...

Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyalarını çaldı. Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söyledi. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inandı. Bu kanıya nasıl vardı?

Bu IQ testini çözebilen dahi çıkıyor! Zekasına güvenen gelsin! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Çocuğun annesi kim?

SON DAKİKA