Zekanı test et! Resimde gizlenen 5 hayvanı sadece IQ'su 125 ve üstü olanlar buluyor!
Ağaçtaki 5 hayvanı bulmaya çalışacağınız bu görsel beyninizi harekete geçirmek için özel olarak tasarlandı. İlk bakışta sadece bir ağaç görüntüsü gibi duran optik yanılsamada, ağacın içinde saklanmış 5 hayvan bulunuyor. İşin en zor kısmı ise bu 5 gizli hayvanı tespit etmek olacaktır. Görselde saklanan hayvanların yerini öğrenmek için alt kısımlara doğru devam edebilirsiniz.
07.06.2023 09:31 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:31
Zihninizi kurcalayacak bir testle karşınızdayız. Bu optik yanılsamaya yakından bakın ve ağacın içindeki gizli hayvan yüzlerini bulmaya çalışın. Ancak burada bir uyarı yapmakta fayda var. Hayvanlar o kadar zekice kamufle edilmişler ki onları tespit etmek sizi son derece zorlayacak. Hayvanları hızlı bir şekilde bulabilenler olağanüstü zekaya sahip olabilirler. Peki, resimde horoz, tavuk veya civciv görebildiniz mi? Haydi hep birlikte aramaya başlayalım.