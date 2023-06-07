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Zekanı test et! Resimde gizlenen 5 hayvanı sadece IQ'su 125 ve üstü olanlar buluyor!

Ağaçtaki 5 hayvanı bulmaya çalışacağınız bu görsel beyninizi harekete geçirmek için özel olarak tasarlandı. İlk bakışta sadece bir ağaç görüntüsü gibi duran optik yanılsamada, ağacın içinde saklanmış 5 hayvan bulunuyor. İşin en zor kısmı ise bu 5 gizli hayvanı tespit etmek olacaktır. Görselde saklanan hayvanların yerini öğrenmek için alt kısımlara doğru devam edebilirsiniz.

07.06.2023 09:31 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:31
Zekanı test et! Resimde gizlenen 5 hayvanı sadece IQ’su 125 ve üstü olanlar buluyor!

Zihninizi kurcalayacak bir testle karşınızdayız. Bu optik yanılsamaya yakından bakın ve ağacın içindeki gizli hayvan yüzlerini bulmaya çalışın. Ancak burada bir uyarı yapmakta fayda var. Hayvanlar o kadar zekice kamufle edilmişler ki onları tespit etmek sizi son derece zorlayacak. Hayvanları hızlı bir şekilde bulabilenler olağanüstü zekaya sahip olabilirler. Peki, resimde horoz, tavuk veya civciv görebildiniz mi? Haydi hep birlikte aramaya başlayalım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zekanı test et! Resimde gizlenen 5 hayvanı sadece IQ’su 125 ve üstü olanlar buluyor!

RESİMDE GİZLENEN 5 HAYVANI BUL

Ağacın dallarının oluşturduğu şekillerin canlıların silüetlerine benzediğini fark edeceksiniz.

Zekanı test et! Resimde gizlenen 5 hayvanı sadece IQ’su 125 ve üstü olanlar buluyor!

Ayrıca bazı yaprakların aslında hayvanların gözleri olduğunu da göreceksiniz.

Zekanı test et! Resimde gizlenen 5 hayvanı sadece IQ’su 125 ve üstü olanlar buluyor!

Hayvanları hızlı bir şekilde bulabilenler, olağanüstü zekaya sahip olabilirler.

Zekanı test et! Resimde gizlenen 5 hayvanı sadece IQ’su 125 ve üstü olanlar buluyor!

Çünkü çalışmalar beyinlerimizin zorlu bulmacalarla ne kadar çok çalıştırılırsa o kadar akıllı hale geldiğini gösteriyor.

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