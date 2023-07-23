Zekanı test et: Bu bulmacayı insanların yalnızca %3'ü 40 saniyenin altında çözebilir! Harflerle dolu resimde 6 kelimeyi bulabilir misin?

Kelime arama bulmacaları en popüler zeka oyunlarından birisi olarak tanımlanıyor. Verilen süre içinde gizli kelimeleri bulma deneyimi boş zamanlarınızı değerlendirmenin ve zekanızı test etmenin harika bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu ustaca hazırlanmış kelime bulma oyunu, harf ızgarasında yerleştirilmiş olan anlamlı altı kelimeyi soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bulmanızı gerektiriyor. Tamamını bulanlar süper zeka kategorisine girecek kadar yetenekli kabul ediliyor.