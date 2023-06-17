Zamanınız başladı! 7 saniyede fark edenlerin IQ’su tavanmış! Resimdeki hatayı bulmak her babayiğidin harcı değil!

Gizli hatayı görebildiniz mi?

Sınıf resmindeki hatayı tespit etmeniz beklenmektedir. Şimdi, resme dikkatlice bakın ve yanlış gelen herhangi bir detayı bulmaya çalışın. Her şeyin doğru olduğunu düşünebilirsiniz, ancak daha dikkatli bir inceleme sonucunda, resimdeki gerçek hatayı fark edebilirsiniz. Hata, sınıfın kapısının içerisinde saklıdır. Peki, siz bu gizli hatayı bulabildiniz mi?

Resimdeki hatanın, kapı menteşelerinin yanlış tarafta olması olduğunu fark edebilirsiniz. Kapı kolunun yanında olması gerekirken, kapının diğer tarafında yer alması beklenir. Bu bulmaca biraz zorlayıcı olabilir, ancak çözümü için daha az zaman gerektiren basit bir mantık testidir. Matematiksel beceri gerektirmez, ancak gözlem yeteneği ve yaratıcı düşünme becerisine odaklanır.