Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...
TikTok platformunda zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcının kehanetleri, büyük bir şaşkınlık yaratıyor. 2983 yılından geldiğini söyleyen bu kişi o tarihte bomba bir gelişme yaşanacağını iddia etti. Sosyal medyada hızla yayılan videosunda peş peşe açıkladığı kehanetlerle büyük ilgi gördü. 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları şaşkına çevirdi.
22.06.2023 11:57 - Son Güncelleme: 22.06.2023 11:57
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bu kişi geleceğe dair kehanetlerini peş peşe sıraladı ve insanları şaşırttı. Bu iddiasıyla dikkat çeken kullanıcı ayrıca geleceğe dair üç önemli tarihi de paylaştı. TikTok'ta viral olan bu video yüz binlerce kez izlenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu internette kısa sürede viral oldu.
"2983 YILINDAN GELDİM DEDİ VE..."
TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı, yeni evrenlerin ve uzaylılarla iletişime geçeceğimiz zamanı açıkladı.