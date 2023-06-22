Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bu kişi geleceğe dair kehanetlerini peş peşe sıraladı ve insanları şaşırttı. Bu iddiasıyla dikkat çeken kullanıcı ayrıca geleceğe dair üç önemli tarihi de paylaştı. TikTok'ta viral olan bu video yüz binlerce kez izlenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu internette kısa sürede viral oldu.