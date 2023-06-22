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Haberler Trend Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

TikTok platformunda zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcının kehanetleri, büyük bir şaşkınlık yaratıyor. 2983 yılından geldiğini söyleyen bu kişi o tarihte bomba bir gelişme yaşanacağını iddia etti. Sosyal medyada hızla yayılan videosunda peş peşe açıkladığı kehanetlerle büyük ilgi gördü. 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları şaşkına çevirdi.

22.06.2023 11:57 - Son Güncelleme: 22.06.2023 11:57
Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bu kişi geleceğe dair kehanetlerini peş peşe sıraladı ve insanları şaşırttı. Bu iddiasıyla dikkat çeken kullanıcı ayrıca geleceğe dair üç önemli tarihi de paylaştı. TikTok'ta viral olan bu video yüz binlerce kez izlenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu internette kısa sürede viral oldu.

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Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

Zaman yolcusu olduğunu söyleyen kişi anlattıklarıyla herkesi şok etti.

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

TikTok kullanıcısı peş peşe sıraladığı kehanetleriyle şaşkına çevirirken bomba bir tarih hakkında iddiada bulundu.

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

3 YIL SONRASINI İŞARET ETTİ

Öte yandan ortaya attığı iddialarla dikkat çeken isim 2024 ile 2026 yılları arasında bir dünya savaşının çıkabileceğini de söyledi.

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı: Yer yerinden oynayacak, taş üstünde taş...

"2983 YILINDAN GELDİM DEDİ VE..."

TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı, yeni evrenlerin ve uzaylılarla iletişime geçeceğimiz zamanı açıkladı.

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