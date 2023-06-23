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Haberler Trend Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

Son zamanlarda dikkat çeken bir kullanıcı, iddia ettiği zaman yolculuğu yeteneğiyle büyük bir ilgi odağı haline geldi. TikTok platformunda paylaştığı video, binlerce kez izlenerek kısa sürede viral hale geldi. Bu ilginç video, insanların dikkatini çekmeyi başardı ve gelecekle ilgili üç önemli tarihi paylaşmasıyla daha da merak uyandırdı.

23.06.2023 00:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 00:38
Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

TikTok platformunda zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcının kehanetleri, büyük bir şaşkınlık yaratıyor. 2983 yılından geldiğini söyleyen bu kişi o tarihte bomba bir gelişme yaşanacağını iddia etti. Sosyal medyada hızla yayılan videosunda peş peşe açıkladığı kehanetlerle büyük ilgi gördü. 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları şaşkına çevirdi.

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Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

Zaman yolcusu olduğunu söyleyen kişi anlattıklarıyla herkesi şok etti.

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

TikTok kullanıcısı peş peşe sıraladığı kehanetleriyle şaşkına çevirirken bomba bir tarih hakkında iddiada bulundu.

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

3 YIL SONRASINI İŞARET ETTİ

Öte yandan ortaya attığı iddialarla dikkat çeken isim 2024 ile 2026 yılları arasında bir dünya savaşının çıkabileceğini de söyledi.

Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

"2983 YILINDAN GELDİM DEDİ VE..."

TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı, yeni evrenlerin ve uzaylılarla iletişime geçeceğimiz zamanı açıkladı.

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