Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...
Son zamanlarda dikkat çeken bir kullanıcı, iddia ettiği zaman yolculuğu yeteneğiyle büyük bir ilgi odağı haline geldi. TikTok platformunda paylaştığı video, binlerce kez izlenerek kısa sürede viral hale geldi. Bu ilginç video, insanların dikkatini çekmeyi başardı ve gelecekle ilgili üç önemli tarihi paylaşmasıyla daha da merak uyandırdı.
23.06.2023 00:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 00:38
TikTok platformunda zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcının kehanetleri, büyük bir şaşkınlık yaratıyor. 2983 yılından geldiğini söyleyen bu kişi o tarihte bomba bir gelişme yaşanacağını iddia etti. Sosyal medyada hızla yayılan videosunda peş peşe açıkladığı kehanetlerle büyük ilgi gördü. 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları şaşkına çevirdi.
"2983 YILINDAN GELDİM DEDİ VE..."
TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı, yeni evrenlerin ve uzaylılarla iletişime geçeceğimiz zamanı açıkladı.