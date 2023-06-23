Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonra olacakları açıkladı! Yer yerinden oynayacak! 2026 yılının ilk günlerinde...

TikTok platformunda zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcının kehanetleri, büyük bir şaşkınlık yaratıyor. 2983 yılından geldiğini söyleyen bu kişi o tarihte bomba bir gelişme yaşanacağını iddia etti. Sosyal medyada hızla yayılan videosunda peş peşe açıkladığı kehanetlerle büyük ilgi gördü. 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları şaşkına çevirdi.