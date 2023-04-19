Zaman yolcusunun yeni kehaneti diğerlerini mumla aratır! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece
Zaman yolculuğu iddiaları dönem dönem trend oluyor. Bu kapsamda da bazı isimler öne çıkıyor. Bu isimlerden birisi olan Alaric'in paylaşımlarını insanlarda endişeye sebep olduğu sebebiyle eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu söyledi.
19.04.2023 08:34 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:34
Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, farklı akımlar ve tartışmalar hızla yayılmaya başladı. Bazıları eğlence amaçlı iken bazıları ise insanlarda endişeye sebep oluyor. Geçmişten ya da gelecekten geldiğini iddia edenler, bilim kurgu filmi senaryolarını aratmayacak kehanetlerde bulunuyor. Zaman yolculuğu iddialarıyla zaman zaman gündem olan bir sosyal medya kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yapay zeka insan zekasını geride bırakarak daha teknolojik hale gelecek ve insanların kontrolü kaybetme riski artacak.