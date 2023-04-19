RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Zaman yolcusunun yeni kehaneti diğerlerini mumla aratır! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece

Zaman yolcusunun yeni kehaneti diğerlerini mumla aratır! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece

Zaman yolculuğu iddiaları dönem dönem trend oluyor. Bu kapsamda da bazı isimler öne çıkıyor. Bu isimlerden birisi olan Alaric'in paylaşımlarını insanlarda endişeye sebep olduğu sebebiyle eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu söyledi.

19.04.2023 08:34 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:34
Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan o gece...

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, farklı akımlar ve tartışmalar hızla yayılmaya başladı. Bazıları eğlence amaçlı iken bazıları ise insanlarda endişeye sebep oluyor. Geçmişten ya da gelecekten geldiğini iddia edenler, bilim kurgu filmi senaryolarını aratmayacak kehanetlerde bulunuyor. Zaman yolculuğu iddialarıyla zaman zaman gündem olan bir sosyal medya kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan o gece...

O GÜNE DİKKAT!

Daha önce Dünya ile ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka boyutlara açılan portallar hakkında tahminlerde bulunan Alaric, tahminlerini şu şekilde sıraladı:

Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan o gece...

29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan o gecenin sabahında sürpriz bir gelişme yaşanacak.

Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan o gece...

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Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan o gece...

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