Zaman yolcusunun yeni kehaneti diğerlerini mumla aratır! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, farklı akımlar ve tartışmalar hızla yayılmaya başladı. Bazıları eğlence amaçlı iken bazıları ise insanlarda endişeye sebep oluyor. Geçmişten ya da gelecekten geldiğini iddia edenler, bilim kurgu filmi senaryolarını aratmayacak kehanetlerde bulunuyor. Zaman yolculuğu iddialarıyla zaman zaman gündem olan bir sosyal medya kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.