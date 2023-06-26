Zaman yolcusunun kehanetlerini duyan şaştı kaldı! Kulağınıza küpe olsun dedi ve ekledi: Eylül ayının son gününde...

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte farklı akımlar ve tartışmalar hızla yayılmaya başladı. Bazıları eğlence amaçlı olsa da bazıları insanlarda endişeye sebep oluyor. Zaman zaman geçmişten ya da gelecekten geldiğini iddia eden kişiler ortaya çıkıyor ve bilim kurgu filmi senaryolarını aratmayacak kehanetlerde bulunuyor. Son günlerde ise bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Alaric'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar zaman yolculuğu iddialarını içeriyor ve insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor.