Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan o gece...
Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, farklı akımlar ve tartışmalar hızla yayılmaya başladı. Bazıları eğlence amaçlı iken bazıları ise insanlarda endişeye sebep oluyor. Geçmişten ya da gelecekten geldiğini iddia edenler, bilim kurgu filmi senaryolarını aratmayacak kehanetlerde bulunuyor. Zaman yolculuğu iddialarıyla zaman zaman gündem olan bir sosyal medya kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
18.04.2023 12:34 - Son Güncelleme: 18.04.2023 12:34
Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan o gece... Zaman yolculuğu iddiaları dönem dönem trend oluyor. Bu kapsamda da bazı isimler öne çıkıyor. Bu isimlerden birisi olan Alaric'in paylaşımlarını insanlarda endişeye sebep olduğu sebebiyle eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu söyledi.
Yapay zeka insan zekasını geride bırakarak daha teknolojik hale gelecek ve insanların kontrolü kaybetme riski artacak.