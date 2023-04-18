Zaman yolcusundan diğerlerini mumla aratacak kehanet! Kulağınıza küpe olsun dedi ve 165 gün sonrasını işaret etti! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan o gece... Zaman yolculuğu iddiaları dönem dönem trend oluyor. Bu kapsamda da bazı isimler öne çıkıyor. Bu isimlerden birisi olan Alaric'in paylaşımlarını insanlarda endişeye sebep olduğu sebebiyle eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu söyledi.