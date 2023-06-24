Zaman yolcusu kehanetleriyle akıl tutulması yaşattı! Kulağınıza küpe olsun dedi ve ekledi: 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece...

Zaman yolculuğu iddiaları ve bu konuda yapılan paylaşımlar sosyal medyada geniş bir yankı uyandırıyor. Zaman yolculuğu iddiaları dönem dönem gündem oluyor ve bu konuda çeşitli isimler öne çıkıyor. Alaric adlı kullanıcının yaptığı paylaşımlar da insanlar arasında endişe yaratmış durumda. Kimi insanlar bu tür iddiaları ciddiye alırken bazıları ise bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu düşünüyor.