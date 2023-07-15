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Zaman yolcusu bu defa İstanbul'dan çıktı! 2031'den geldim dedi paylaştığı kareler tüyleri diken diken etti! Sokaklar bomboş kimseler yok

Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek arttı. Sosyal medyada 'Timetravel' etiketinde zaman yolculuğunu paylaşan kişiler bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir kişi İstanbul'un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntüleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

15.07.2023 15:32 - Son Güncelleme: 15.07.2023 15:51
Zaman yolcusu bu defa İstanbul’dan çıktı! 2031’den geldim dedi paylaştığı kareler tüyleri diken diken etti! Sokaklar bomboş kimseler yok

Zaman yolculuğu insanlar arasında oldukça popüler bir akım haline geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla popüler olmayı başarıyor. 'Timetravel' etiketi altında paylaşımlar yapan bu kişiler, bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle büyük ilgi topluyor. Son olarak bir kişi paylaştığı görüntülerde İstanbul'un tanınmış mekanlarında sessizlik ve boş sokaklar olduğunu söylüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zaman yolcusu bu defa İstanbul’dan çıktı! 2031’den geldim dedi paylaştığı kareler tüyleri diken diken etti! Sokaklar bomboş kimseler yok

Özellikle yurt dışındaki sosyal medya kullanıcıları yaygın olarak zaman yolculuğu içerikleri üretiyor ve gelecekten günümüze kimi bilgileri iletiyorlar.

Zaman yolcusu bu defa İstanbul’dan çıktı! 2031’den geldim dedi paylaştığı kareler tüyleri diken diken etti! Sokaklar bomboş kimseler yok

İstanbul'un farklı noktalarından paylaşımlar yapan kullanıcının videosu kısa sürede popüler oldu.

Zaman yolcusu bu defa İstanbul’dan çıktı! 2031’den geldim dedi paylaştığı kareler tüyleri diken diken etti! Sokaklar bomboş kimseler yok

"HALA KİMSEYİ BULAMADIM"

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde insanları aramaya başladığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, telefonlara ulaşılamadığını ve sadece internetin çektiğini söyledi.

Zaman yolcusu bu defa İstanbul’dan çıktı! 2031’den geldim dedi paylaştığı kareler tüyleri diken diken etti! Sokaklar bomboş kimseler yok

Havaalanı, Taksim meydanı, hastane, toplu taşıma girişi gibi lokasyonlarda çekimler yapan sosyal medya kullanıcısı kendisine gelen sorulara da çektiği videolar ile yanıt verdi.

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