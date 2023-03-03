Zaman yolcusu adam 1943'te telefonla konuşuyor! Sosyal medya ikiye bölen fotoğraf! Tek kareyle sır perdesi aralandı!

Zaman yolculuğu kavramı son dönemde sık sık gündeme geliyor ve tartışmalara neden oluyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde çekilmiş bir fotoğraf tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu fotoğraf ve video gibi zaman yolculuğu iddiaları, bilim insanlarının ve tarihsel araştırmacıların dikkatini çekiyor. Sosyal medyada viral olan fotoğrafta henüz icat edilmemiş olan cep telefonu kullanan bir adam olduğu iddia ediliyor ve bu olay sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu. İnsanların bir kısmı adamın elindeki cismin telefon olmadığını söylerken bir kısmı da telefon olduğunu iddia etti.