Yüzyıllar sonra ilk kez görüntülendi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! 2000 yıllık gizemli mesaj duyanı şoklara soktu!

Müzede bulunan bir lahit, işlemeleri ve görsel estetiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Büyük İskender'in generallerinden Antigonos'a ait olduğu düşünülen lahit mezarın üzerine işlenmiş duygusal bir mesaj ise herkesi şaşırtacak derecede ilgi çekiciydi. Müze, 5 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapmasıyla da büyük bir ilgi odağı olmayı başarıyor.