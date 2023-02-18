Vav TV İzle
Haberler Trend Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

25, 40, 70 bin TL barınma yardımı başvuruları başladı. E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan barınma ayrdımı başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Aile Bakanlığı tarafından sürdürülen barınma ayrdımları büyük ilgi çekti. Evini yenilemek ve tamir etmek isteyenler bir yana prefabrik ev için de yardım sağlaacak. Bu sayede vatandaşların yuva sahibi olması için tüm gerekenler yapılacak. İşte e-devlet barınma yardımı başvuru ekranı...

takvim.com.tr
18.02.2023 09:22 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:22
Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

Barınma yardımı hakkında detaylar merak ediliyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, barınma yardımı nasıl alınır? Depremzedelere barınma yardımı var mı? Barınma yardımı ne kadar? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

DEPREMZEDELERE BARINMA YARDIMI

Bu hizmeti kullanarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutu hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımız, afetzede barınma desteği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

AİLE BAKANLIĞI BARINMA YARDIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan barınma yardımı, evi oturulmayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine verilmektedir.

Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

-Hanede yaşayan bireylerin net gelirlerinin, asgari ücretin 3'te 1'ini geçmiyor olması

-Hane içinde engelli, yaşlı, tek ebeveynli gibi özel durumlardan en az birinin sağlanıyor olması

-İhtiyaç sahibi olunduğunun gelir testi aracılığı ile kanıtlanması

Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

BARINMA YARDIMI NE KADAR?

Bakım- Onarım: 25 bin TL
Prefabrik Yapımı: 40 bin TL
Betonarme Ev Yapımı: 70 bin TL

SON DAKİKA