Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..

Barınma yardımı hakkında detaylar merak ediliyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, barınma yardımı nasıl alınır? Depremzedelere barınma yardımı var mı? Barınma yardımı ne kadar? İşte detaylar...