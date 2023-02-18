Yuvanızı devlet kuracak! | Ev yenileme, tadilat, tamirat, onarım, bakım isteyene 25, 40,70 bin TL BARINMA YARDIMI | e-devlet BAŞVURU EKRANI açıldı..
25, 40, 70 bin TL barınma yardımı başvuruları başladı. E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan barınma ayrdımı başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Aile Bakanlığı tarafından sürdürülen barınma ayrdımları büyük ilgi çekti. Evini yenilemek ve tamir etmek isteyenler bir yana prefabrik ev için de yardım sağlaacak. Bu sayede vatandaşların yuva sahibi olması için tüm gerekenler yapılacak. İşte e-devlet barınma yardımı başvuru ekranı...
18.02.2023 09:22 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:22
AİLE BAKANLIĞI BARINMA YARDIMI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan barınma yardımı, evi oturulmayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine verilmektedir.