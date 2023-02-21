Yüksek zekalı kişiler hemen baksın! IQ'nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi! Sincapların içindeki 5 havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor!
İyi gözlem becerisine sahip olan kişiler bu optik illüzyon görüntüsünde sincapların arasına saklanan 5 havucu 11 saniyede tespit edebiliyor. Bugün sizlerle paylaştığımız bu resimde sincapların arasında bir havuç bulunuyor. Bu havucu size tanımlanan 11 saniye içerisinde bulmanız isteniyor ve bulan kişilerin yüksek bir IQ'ya sahip olduğu iddia ediliyor. Zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmek için şimdi bu mücadeleyi deneyin.
21.02.2023 09:37 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:37
IQ'nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi. Yüksek zekalı kişiler hemen baksın. Sincapların içindeki havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor. Optik illüzyonlar beyninizi kandırma konusunda oldukça ustadır. Yanılsamalar bilim insanları tarafından beynin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için kullanılıyor. Peki, sincapların arasındaki havucu kaç saniyede bulabilirsiniz? İşte gözlem becerilerinizi teste tabi tutacak optik yanılsama