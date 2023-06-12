Yüksek IQ'lu kişiler şipşak çözüyor! Deneyenlerin %95'i başarısız! Sadece dahiler başarabiliyor!
Son yıllarda popülerlik kazanan IQ testleri, her seviyede ilerlemeye devam ediyor. İnsanlar, iki resim arasındaki farkı sadece %1'lik bir kesimin fark edebildiği bu testlerde becerilerini sınıyor. Sadece 30 saniyede bulanlar dahiler listesinde yerlerini aldı. Peki, siz bu farkı kaç saniyede bulabileceksiniz?
Bu IQ testlerinden yararlanarak hem eğlenebilir hem de zekanızı geliştirebilirsiniz. Optik illüzyon testleri, algılarınızı ölçerken fiziksel, fizyolojik ve bilişsel alanlarda farklı etkiler ortaya koyar. Optik yanılsamalar, psikanaliz alanında önemli veriler sunmanın yanı sıra algı süreçlerine de ışık tutar. İşte size verdiğimiz iki görsel arasındaki farkları sadece %1'lik bir kesimin 30 saniye içinde bulabildiği söyleniyor. Peki, siz kaç saniyede bulabileceksiniz?
Son zamanlarda, optik illüzyon testleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. IQ testlerinin temelinde yatan optik illüzyon testleri, görsel hafızanızı ve algı yeteneğinizi ölçme imkanı sunar. İki resim arasındaki farkı 30 saniye içinde bulmanızı istiyoruz. Şimdi lütfen resme dikkatlice bakın.
IQ, yani Zeka Quotienti, bir bireyin zeka düzeyini ölçmeye yönelik bir test sonucu olarak kullanılan bir kavramdır. IQ, genellikle bilişsel yeteneklerin, problem çözme, mantıksal düşünme, dikkat, hafıza ve dil becerileri gibi alanlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüt olarak kabul edilir.
Zeka Quotienti terimi, ilk olarak Fransız psikolog Alfred Binet tarafından geliştirilen zeka testlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılmıştır. IQ, Binet tarafından ortaya konan bir formülle hesaplanır ve bir bireyin yaşına göre ortalama zeka düzeyini belirler. Sonuçlar, genellikle standart bir dağılım eğrisi üzerinde değerlendirilir ve bu dağılıma göre bireyin zeka düzeyi belirlenir.