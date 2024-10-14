Yol kenarındaki beyaz levhalar ne işe yarıyor? Herkes yanından geçiyor kimse ne olduğunu bilmiyor

Şehirlerarası otoyol kenarlarında göze çarpan ve üzerinde rakamların yer aldığı küçük beyaz levhalar mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Peki bu tabelalar ne anlama geliyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Kaza durumunda kritik önem taşıyor Yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor. Bu beyaz tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.