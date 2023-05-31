Yok artık, böylesi ilk kez yaşandı! Görüntüler dehşete düşürdü! Yılana canlı canlı kendini yedirtti!

Belgeselci Paul Rosolie'nin cesur ve riskli deneyi, izleyenleri şaşkına çevirdi. Dev bir anakonda tarafından yutulurken çekilen görüntüler, herkesi büyüledi ve merakla izlendi. 26 yaşındaki Rosolie, hayatta kalabilmek için özel bir koruyucu kıyafet giydi ve anakondaya yem olma tehlikesini göze aldı. Ancak, bu deney, hayvan hakları savunucuları arasında endişe ve tepkilere neden oldu. Rosolie'nin sıradışı deneyi, doğayla iç içe olma arzusunun sınırlarını zorlarken, aynı zamanda büyük bir riski de beraberinde getirdi. Büyük bir anakonda tarafından yutulmak, insanlar için inanılmaz bir korku ve merak kaynağı olmuştu