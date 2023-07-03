Yiyenler etkisine inanamıyor! Yatarken bile kilo verdiren mucize besin! Her gün tüketirseniz...Metabolizmayı canavara çeviriyor!

3- KİLO VERDİRİR

Düzenli olarak egzersiz yapmasanız bile çökelek yemenizin kilo vermenize yardımcı olduğu 2015 yılında yapılan bir araştırma ile kanıtlandı. Fazla kilolu ve düşük kalorili çökelekli diyet yapan iki araştırma grubundan biri egzersiz yaparken diğeri yapmadı. Sonuç olarak her iki grup da kilo verebildi. Bu nedenle spor salonu için yeterli zamanınız yoksa, diyetinize süzme peynir ekleyin.