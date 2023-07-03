Yiyenler etkisine inanamıyor! Yatarken bile kilo verdiren mucize besin! Her gün tüketirseniz...Metabolizmayı canavara çeviriyor!
Çökelek peyniri, sağlıklı bir besin olmasına rağmen, birçok kişi tarafından faydaları hakkında yeterince bilinmemektedir. Yüksek protein içeriği, düşük yağ ve karbonhidrat içeriği ile dikkat çeken çökelek, sağlığımız için önemli bir besindir. Bu yazımızda, çökelek peynirinin mucize etkilerini sizler için derledik. İşte çökelek peynirinin bilinmeyen faydaları.
Kalsiyum, probiyotikler ve diğer önemli besin maddeleri bakımından zengin olan çökelek peynirinin mucizevi etkileri sizi şoke edecek. Süte sirke gibi bir asit eklenerek yapılan çökelek, sıvı peynir altı suyundan ayrılan süt kalıntılarının sonucunda oluşur. İşte her gün çökelek peyniri tüketmenin faydaları...
1- METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Çökelekte bol miktarda bulunan B vitamin grubu metabolizmayı iyileştirir. B12 vitamini beynin etkinliğini artırır ve vücudun demiri daha iyi sindirmesine yardımcı olur. Riboflavin karbonhidratları enerjiye dönüştürür ve pantotenik asit vücuttaki proteinlerin, yağların, karbonhidratların ve amino asitlerin işlenmesini iyileştirir.
2- KASLARIN ŞEKİLLENMESİNE YARDIMCI OLUR
Kazein adı verilen ve kasların artmasına yardımcı olan protein, çökelekte bol miktarda bulunur. Bu nedenle birçok sporcu uyumadan önce çökelek yer. Ayrıca günlük önerilen protein miktarının çoğunu çökelekten alabilirsiniz.
3- KİLO VERDİRİR
Düzenli olarak egzersiz yapmasanız bile çökelek yemenizin kilo vermenize yardımcı olduğu 2015 yılında yapılan bir araştırma ile kanıtlandı. Fazla kilolu ve düşük kalorili çökelekli diyet yapan iki araştırma grubundan biri egzersiz yaparken diğeri yapmadı. Sonuç olarak her iki grup da kilo verebildi. Bu nedenle spor salonu için yeterli zamanınız yoksa, diyetinize süzme peynir ekleyin.
4- KADIN SAĞLIĞI İÇİN İYİDİR
Çökelek, kalsiyum ve D vitamini açısından zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde menstrüasyonu ve hormonları dengeler. Düzenli olarak çökelek yemek, meme kanseri riskini bile azaltabilir.