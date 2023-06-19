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Yıllardır kalp için kullanılıyor! Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor...

Kalp ömrünü uzattığı belirtilen bu karışım faydaları sebebiyle yıllardır kullanılıyor. Bu iki besin birlikte tüketildiğinde kalp ömrünü uzatıyor, damar tıkanıklıklarını engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücreleri yenileyen kalp dostu bur kaırşımın faydalarını sizler için derledik. İşte kalp ömrnüzü uzatacak o iki besin...

takvim.com.tr
19.06.2023 12:52 - Son Güncelleme: 19.06.2023 12:52
Yıllardır kalp için kullanılıyor! Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor...

Tarçın ve bal, antioksidan özellikleriyle kalbe oldukça faydalıdır. Antioksidanlar, serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı bileşiklere karşı vücudu korur bu da kalp ömrünü uzatmada etkili olur. Bu iki besin uzun yıllardır kalp sağlığını desteklemek için kullanılıyor. İşte kalbin şifası o iki mucize...

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Yıllardır kalp için kullanılıyor! Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor...

Bununla birlikte, kalp sağlığı için en önemli faktörlerden biri dengeli bir beslenme düzeni ve sağlıklı yaşam tarzıdır. Bu, düşük yağlı ve yüksek lifli gıdaların tüketimi, düzenli egzersiz yapma, sigara içmeme ve stres yönetimi gibi faktörleri içerir.

Yıllardır kalp için kullanılıyor! Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor...

TARÇIN BAL KARIŞIMI

150 milli litrelik bir bal kavanozuna 3 yemek kaşığı tarçın tozu ekleyerek iyice karıştırınız.

Koyu renk olan karışımı hava almayan bir kavanoza koyup ağzını kapatınız.

Yıllardır kalp için kullanılıyor! Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor...

HER GÜN BİR KAŞIK TARÇIN VE BAL KARŞIMI TÜKETMENİN FAYDALARI

Sindirim sistemini düzenler

Şeker düzeyinizi dengeler.

Yıllardır kalp için kullanılıyor! Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor...

Doğal antibiyotik olan bu karışım üst solunum yolları hastalıklarının virüslerini vücuttan atar.

Eklemlerde oluşan şişlik ve ağrılara da iyi gelir.

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