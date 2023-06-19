Yıllardır kalp için kullanılıyor! Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor...

Tarçın ve bal, antioksidan özellikleriyle kalbe oldukça faydalıdır. Antioksidanlar, serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı bileşiklere karşı vücudu korur bu da kalp ömrünü uzatmada etkili olur. Bu iki besin uzun yıllardır kalp sağlığını desteklemek için kullanılıyor. İşte kalbin şifası o iki mucize...