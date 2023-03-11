Yıllardır bunu yapıyormuşuz! Sakın bir daha böyle içmeyin! Maden suyunun tüm faydasını yiyip bitiren hata!

KADINLAR İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Kadınlar için maden suyu önemlidir, cilt sağlığı ve özel dönemlerinde oluşan ödem ile baş etmek için maden suyu tercih edilebilir. Temiz bir pamuk yardımı ile yüzü temizlemek veya yüzünüzü maden suyu ile yıkamak cilt için iyi bir seçimdir..