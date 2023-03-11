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Yıllardır bunu yapıyormuşuz! Sakın bir daha böyle içmeyin! Maden suyunun tüm faydasını yiyip bitiren hata!

Maden suyu içeriği zengin minerallerden oluşan bir içecek oluyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ve kadınlarda kemik yapısının güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor.Fakat bu şekilde içildiğinde içindeki tüm fayda uçup gidiyor.

takvim.com.tr
11.03.2023 10:09 - Son Güncelleme: 11.03.2023 10:09
Yıllardır bunu yapıyormuşuz! Sakın bir daha böyle içmeyin! Maden suyunun tüm faydasını yiyip bitiren hata!

Kalp damar sağlığını iyileştiren, sindirim dostu olan bu içeceği nasıl tüketmeniz gerektiğini bilmediğinizi söylesek? Meğer yıllar boyunca yanlış tüketiyormuşuz! Maden suyunun tüm faydalarını yok ediyor. İşte o hata...

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Yıllardır bunu yapıyormuşuz! Sakın bir daha böyle içmeyin! Maden suyunun tüm faydasını yiyip bitiren hata!

ASLA BARDAĞA KOYMAYIN

Magnezyum açısından zengin olan bu içecek, bardağa konulduğu an tüm vitaminini kaybediyor. içerdiği bikarbonat nedeniyle mide hastalıklarına iyi gelen, bu içecek tam bir sindirim dostu oluyor.

Yıllardır bunu yapıyormuşuz! Sakın bir daha böyle içmeyin! Maden suyunun tüm faydasını yiyip bitiren hata!

Bu yüzden maden suyunu asla bardağa koyarak içmeyin. Tüketecekseniz kendi şişesinde içmeniz tüm faydalarını koruyacaktır. Uzmanlar yemek sonrası maden suyu içilmemesini öneriyor.

Yıllardır bunu yapıyormuşuz! Sakın bir daha böyle içmeyin! Maden suyunun tüm faydasını yiyip bitiren hata!

Yemek sonrası maden suyu içmek midenin asit yapısını etkilemesi. İçilen maden suyu ise mideyi doğrudan asitli bir yapıya çevirdiği için yediğimiz yemek daha geç sindiriliyor.

Yıllardır bunu yapıyormuşuz! Sakın bir daha böyle içmeyin! Maden suyunun tüm faydasını yiyip bitiren hata!

KADINLAR İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Kadınlar için maden suyu önemlidir, cilt sağlığı ve özel dönemlerinde oluşan ödem ile baş etmek için maden suyu tercih edilebilir. Temiz bir pamuk yardımı ile yüzü temizlemek veya yüzünüzü maden suyu ile yıkamak cilt için iyi bir seçimdir..

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