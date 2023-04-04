RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Alex Vasilev isimli bir kişinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı. Sürüngenlere özgü desenleri olan bir kedinin fotoğrafı Amazon yağmur ormanlarındaki nadir bir tür olan yılan kedisi olarak lanse edildi. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Ancak fotoğrafın gerçekliği konusunda çeşitli şüpheler oluştu ve herkesin merak ettiği gerçek uzmanlar tarafından açıklandı.

04.04.2023 10:36 - Son Güncelleme: 04.04.2023 10:49
Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız. Yılın en ilginç karesi olarak son günlere damgasını vurdu. Alex Vasilev paylaştığımız fotoğrafta sol tarafta gördüğünüz ve Mangrove yılanı olarak da bilinen bu tür genellikle Güneydoğu Asya'da görülüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğraf kısa sürede tartışmalara neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

YILAN KEDİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bu yılan siyah renkli vücudu enine sarı bantlarıyla süslüdür. Ve bu bantlar yılanın gözleriyle uyumlu renkte olan o ünlü fotoğraftaki kedinin benzer bir desene sahip olmasına neden oldu.

Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Fotoğrafın muhtemelen bir Güney Amerika kedisini gösterdiği, kürkünde yapılan değişikliklerle hazırlandığı iddia ediliyor.

Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Ancak gerçeklik konusunda şüpheler ortaya çıktı ve uzmanlar fotoğrafın gerçek olmadığını açıkladı.

Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Fotoğrafın muhtemelen bir Güney Amerika kedisini gösterdiği, kürkünde yapılan değişikliklerle hazırlandığı iddia ediliyor. Yani gerçek yılan kedisi henüz bulunamamıştır.

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