Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız. Yılın en ilginç karesi olarak son günlere damgasını vurdu. Alex Vasilev paylaştığımız fotoğrafta sol tarafta gördüğünüz ve Mangrove yılanı olarak da bilinen bu tür genellikle Güneydoğu Asya'da görülüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğraf kısa sürede tartışmalara neden oldu.