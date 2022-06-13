Vav TV İzle
Haberler Trend YHT Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu? YHT Ankara - Eskişehir bilet fiyatları...

YHT Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu? YHT Ankara - Eskişehir bilet fiyatları...

Yüksek Hızlı Tren güncel fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptığını duyurdu. Bu kapsamda güncel zamlı hızlı tren fiyatları hakkında vatandaşlar aramalara başladı. Peki, Konya- istanbul hızlı tren fiyatları kaç TL oldu? İstanbul Ankara YHT yüksek hızlı Tren bilet fiyatları kaç para oldu 2022? Hızlı tren bilet fiyatları 2022 tam/öğrenci ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
13.06.2022 12:48 - Son Güncelleme: 13.06.2022 12:48
Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu?

YHT Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına zam geldi. Vatandaşlar yeni zamlı ücret tarifesini merak edip araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Peki, YHT Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu? YHT Ankara - Eskişehir bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve tarifeler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu?

ANKARA-İSTANBUL ARASI 195 LİRA OLDU

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu?

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu?

Hızlı Trenler

Türkiye'de Yüksek Hızlı Trenler olarak bilinen bu trenler eski ray hatlarında 200 km/s'e kadar olan ve yeni ray hatlarında 200 km/s'yi aşan hızdaki trenlerdir.

Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu?

TCDD İşletmesindeki bu tren hatlarına bağlı otobüs seferleri de bulunmaktadır. Yüksek Hızlı Trenler her gün işlemekle birlikte rotasyonları şu şekildedir:

SON DAKİKA