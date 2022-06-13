YHT Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına zam geldi. Vatandaşlar yeni zamlı ücret tarifesini merak edip araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Peki, YHT Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu? YHT Ankara - Eskişehir bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve tarifeler haberimizde!