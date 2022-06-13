YHT Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu? YHT Ankara - Eskişehir bilet fiyatları...
Yüksek Hızlı Tren güncel fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptığını duyurdu. Bu kapsamda güncel zamlı hızlı tren fiyatları hakkında vatandaşlar aramalara başladı. Peki, Konya- istanbul hızlı tren fiyatları kaç TL oldu? İstanbul Ankara YHT yüksek hızlı Tren bilet fiyatları kaç para oldu 2022? Hızlı tren bilet fiyatları 2022 tam/öğrenci ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
13.06.2022 12:48 - Son Güncelleme: 13.06.2022 12:48
YHT Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına zam geldi. Vatandaşlar yeni zamlı ücret tarifesini merak edip araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Peki, YHT Konya- İstanbul hızlı tren fiyatları 2022! İstanbul Ankara hızlı tren bilet ücretleri 2022 tam/öğrenci/ 65 yaş üstü kaç TL oldu? YHT Ankara - Eskişehir bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve tarifeler haberimizde!