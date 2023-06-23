Yer yerinden oynayacak! Zamanda yolculuk yaptım diyen adam 3 yıl sonraki kehaneti için açık açık tarih verdi: Taş taş üstünde kalmayacak

Son zamanlarda dikkat çeken bir kullanıcı iddia ettiği zaman yolculuğu yeteneğiyle büyük bir ilgi odağı haline geldi. TikTok platformunda paylaştığı video, binlerce kez izlenerek kısa sürede viral hale geldi. Bu ilginç video, insanların dikkatini çekmeyi başardı ve gelecekle ilgili üç önemli tarihi paylaşmasıyla daha da merak uyandırdı.