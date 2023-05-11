Yer yerinden oynayacak! 2028 yılının ortalarında... 7 yıl ileriden geldim diyen kahin Noah’ın kehanetleri yeniden hortladı!

Noah'a göre, 2030 yılında Kanada'nın nüfusu 44 milyona ulaşacak. Bu tarihten itibaren, Kanada'da yaşayanların çoğunluğu Toronto, Montreal, Vancouver ve Calgary gibi büyük şehirlerde ikamet edecek. Bu dört şehir, "süper kent" olarak adlandırılacak ve son derece yüksek teknolojiyle donatılacak.