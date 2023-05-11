Yer yerinden oynayacak! 2028 yılının ortalarında... 7 yıl ileriden geldim diyen kahin Noah'ın kehanetleri yeniden hortladı!
Noah, gelecekle ilgili iddialarda bulunarak bazı ülkelerin nasıl şekilleneceğini belirtiyor. İddialarına göre, Kanada, ABD ve Meksika tek bir devlet çatısı altında birleşecek. Ayrıca, küresel ısınmanın etkisiyle Kanada'nın iklimi daha ılıman bir hale gelecek ve yerleşim kuzey bölgelere doğru yayılacak. Noah, kendisinin 2030 yılından geldiğini iddia ederek bu şaşırtıcı kehanetleriyle büyük ilgi uyandırıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Noah, geleceğe dair bir dizi iddiada bulunuyor.
Zaman yolcusu Noah, iddialarına sosyal medyada paylaştığı videolarla damga vuruyor. 2030 yılından geldiğini söyleyen Noah, daha önce ortaya attığı tahminlerin bir bir gerçekleştiğini kanıtlamıştı. Şimdi ise yeni kehanetlerini açıklıyor ve izleyenleri şoke ediyor. İşte, Noah'ın yeni açıklamaları.
Noah'a göre, 2030 yılında Kanada'nın nüfusu 44 milyona ulaşacak. Bu tarihten itibaren, Kanada'da yaşayanların çoğunluğu Toronto, Montreal, Vancouver ve Calgary gibi büyük şehirlerde ikamet edecek. Bu dört şehir, "süper kent" olarak adlandırılacak ve son derece yüksek teknolojiyle donatılacak.
Gelecekte, Kanada'nın da içinde bulunduğu birçok ülkenin ortak para birimini kullanacağını öngören Noah, ayrıca Kanada'da yaşayanlara sağ ele takılacak bir çip teknolojisinin sunulacağını belirtiyor.
Ancak en dikkat çekici kehaneti, 2028'de uzaylıların Dünya'ya geleceği ve Kanada Başbakanı ile görüşeceği yönünde. Ancak Noah, zamanda paradoksa yol açmamak için gelecekteki Kanada Başbakanının adını açıklamıyor. Sadece başbakanın son derece etkili bir isim olacağını söylüyor.