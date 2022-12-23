Yeni yılda kafanızı camdan bile çıkarmayın! 467 yıl önceden her şeyi bilmiş! 'Önümüzdeki 40 yıl boyunca..." Ünlü astrolog Nostradamus'un 2023 kehanetleri!

Ünlü kahin Nostradamus tarafından yapılan tahminler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 1503 yılında doğan astrolog Nostradamus'un yüzyıllar öncesinden yaptığı tahminler bir bir ortaya çıktı. Yeni yıl yaklaşırken 2023'te yaşanacaklar da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çoğu tahminin doğru çıkmasıyla birlikte kimileri Nostradamus'un hayal gücüne göre atıp tuttuğunu düşünse de kimileri kendisini ünlü bir astrolog olarak görüyor. Nostradamus'un bu kehanetleri oldukça olumsuz ve korkutucu. Bu tahminleri göz önünde bulunduracak olursak yeni yılda kapıdan dışarı adım atmamamız çok daha mantıklı gözüküyor. İşte ünlü kahinin paylaştığı 2023 tahminleri...