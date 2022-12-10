Yeni yılda en şanslılar, bela kederden kurtulmayacaklar, evlenecekler açıklandı! 2023’te burcunuzu neler bekliyor?

2023 yılı için neredeyse sayılı günler, haftalar kaldı. Böylelikle çoğu kişi 2023'te burcunu neler beklediğini araştırıyor. 2023 yılı itibarıyla şansı hep açık olacak ve aşkta yüzü gülecek burçlar var. Bu yıl ruh eşleriyle tanışma ihtimali yüksek olan bu burçlar gerçek aşkı bulacak. Peki, 2023'te burcunuzu neler bekliyor? İşte merak edilenler ve burç yorumları...