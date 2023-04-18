RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Görenler şaştı kaldı! Türünün tek örneği...

Yeni keşfedildi! 160 milyon yıldır yaşıyor! Görenler şaştı kaldı! Türünün tek örneği...

Meksika Körfezi'nde keşfedilen Bathynomus yucatanensis isimli canlı türü, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bu türün 160 milyon yıldır var olduğu düşünülüyor ve görünüşü birçok deniz canlısından oldukça farklı. İşte Bathynomus yucatanensis hakkında bilmeniz gerekenler.

18.04.2023 15:24 - Son Güncelleme: 18.04.2023 15:33
Yeni Keşfedilen Bathynomus yucatanensis Canlı Türü: Bilimsel Bir Bakış

Bathynomus yucatanensis, Meksika Körfezi'nde keşfedilen bir izopod türüdür. İzopodlar, kril ve yengeçlerle aynı familyaya ait olan deniz canlılarıdır.

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Yeni Keşfedilen Bathynomus yucatanensis Canlı Türü: Bilimsel Bir Bakış

Görünümü Nasıldır?

Bathynomus yucatanensis'in dış görünümü oldukça korkutucudur. Dev bir biti andıran bu canlı, on dört tane bacağı ve sarımsı bir renk tonuyla dikkat çekiyor.

Yeni Keşfedilen Bathynomus yucatanensis Canlı Türü: Bilimsel Bir Bakış

Bathynomus yucatanensis'in Boyutları Ne Kadar?

Bu canlının boyutları oldukça büyüktür. 26 cm uzunluğunda ve 13 cm genişliğinde olan Bathynomus yucatanensis, dev mürekkep balıklarıyla benzer boyutlara sahiptir.

Yeni Keşfedilen Bathynomus yucatanensis Canlı Türü: Bilimsel Bir Bakış

Bathynomus yucatanensis Nasıl Beslenir?

Bathynomus yucatanensis, etobur bir canlıdır ve genellikle deniz tabanındaki ölü şeylerle beslenir.

Yeni Keşfedilen Bathynomus yucatanensis Canlı Türü: Bilimsel Bir Bakış

Neden Bu Keşif Önemlidir?

Bathynomus yucatanensis'in keşfi, okyanuslardaki biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekiyor. Bilim insanları, insanlığın okyanuslar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgulayarak, derin denizlerde keşfedilmeyi bekleyen daha birçok canlı türü olduğuna inanıyor.

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