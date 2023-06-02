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YENİ KABİNE ÜYELERİ LİSTESİ 2023! 2023 İsim isim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri! Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Yeni Kabine üyeleri için araştırmalar gündemde sık sık yer ediniyor. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı, %52,16 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu gelişme sonrası ise ''Yeni Kabine ne zaman kurulacak, üyeleri kimler olacak?'' soruları merak edildi. İşte son gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr
02.06.2023 20:32 - Son Güncelleme: 03.06.2023 17:31
Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YENİ KABİNE ÜYELERİ LİSTESİ 2023! 2023 İsim isim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri!

Yeni Kabine üyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle çıktı. Bu gelişmeler ışığında gözler yeni Kabine üyelerine çevrildi. Peki, Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri kimler oldu? İşte merak edilenler...

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Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YENİ KABİNE ÜYELERİ LİSTESİ 2023! 2023 İsim isim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri!

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hürriyet'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi saat 22.00 civarında yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YENİ KABİNE ÜYELERİ LİSTESİ 2023! 2023 İsim isim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri!

Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi saat 14.00'te önce Meclis'te yemin etmesinin ardından saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyarette bulanacak.

Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YENİ KABİNE ÜYELERİ LİSTESİ 2023! 2023 İsim isim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri!

Ardından Anıtkabir'den atlı birlikler ile Beştepe'ye geçecek olan Erdoğan saat 17.00'de tebrikleri kabul edecek. Akşamında ise Çankaya Köşkü'nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? YENİ KABİNE ÜYELERİ LİSTESİ 2023! 2023 İsim isim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri!

İBRAHİM KALIN BAKANLAR KURULU CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi.

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