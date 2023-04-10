Yeni hafta geldi A101 poşetleri doldurttu! Fiyatlar yarıya kadar indi! 14’lü ped 29,50’ye düştü! Yağ, tuvalet kağıdı, bakliyat çeşitleri...

Pazartesi gelir gelmez A101 marketlerinin yeni indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta bambaşka! Gıdadan temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden züccaciyeye her hafta bir çok üründe indirimler uygulayan A101 zincir marketleri 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli yeni indirimlerini duyurdu. İşte haftanın yeni kataloğu...