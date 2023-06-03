YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...
Yeni Kabine listesi için detaylar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yeni kabinede yer alacak isimler belli oluyor. Yeni Kabine üyeleri bu akşam belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 22.00 sıralarında yeni bakan isimleri için beklenen açıklamayı yapacak. Peki, Yeni Kabine listesinde kimler var? İşte detaylar....
03.06.2023 17:00 - Son Güncelleme: 03.06.2023 17:15
YENİ KABİNE LİSTESİ MERAKLA BEKLENİYOR
Yeni Kabine listesi bu akşam belli oluyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirecek Bakanlar Kurulu, milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye gelerek saat 15.00 sıralarında yemin etti. Erdoğan'ın resmen göreve başlamasıyla yeni Kabine listesi ile ilgili yapılacak açıklama beklenmeye başladı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇİN MEHMET ŞİMŞEK'İN İSMİ GEÇİYOR
Son güne kadar çok fazla isim sızmazken, bugün bazı gazeteciler yeni Kabine listesi ile ilgili kulis bilgileri paylaştı. Yeni bakan isimleri merakla beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor. Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceği kulislerde konuşuluyor.