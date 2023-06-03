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Haberler Trend YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

Yeni Kabine listesi için detaylar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımında yeni kabinede yer alacak isimler belli oluyor. Yeni Kabine üyeleri bu akşam belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 22.00 sıralarında yeni bakan isimleri için beklenen açıklamayı yapacak. Peki, Yeni Kabine listesinde kimler var? İşte detaylar....

takvim.com.tr
03.06.2023 17:00 - Son Güncelleme: 03.06.2023 17:15
YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

Yeni bakanlar kurulu isim listesi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması beklenirken, hangi isimlerin bakan olacağı merak ediliyor. İşte 2023 YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ...

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YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

YENİ KABİNE LİSTESİ MERAKLA BEKLENİYOR

Yeni Kabine listesi bu akşam belli oluyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirecek Bakanlar Kurulu, milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye gelerek saat 15.00 sıralarında yemin etti. Erdoğan'ın resmen göreve başlamasıyla yeni Kabine listesi ile ilgili yapılacak açıklama beklenmeye başladı.

YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

YENİ KABİNE LİSTESİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çankaya Köşkü'nden yapılması planlanan yeni Kabine listesi açıklaması için saat 21.30 ile 22.00 işaret ediliyor.

YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

YENİ KABİNE LİSTESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunu değerlendirdi.

Turan, "Kabinede büyük değişime imza atılacak. Gördüğümüz manzara o." ifadelerini kullandı.

YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇİN MEHMET ŞİMŞEK'İN İSMİ GEÇİYOR

Son güne kadar çok fazla isim sızmazken, bugün bazı gazeteciler yeni Kabine listesi ile ilgili kulis bilgileri paylaştı. Yeni bakan isimleri merakla beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor. Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceği kulislerde konuşuluyor.

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