YENİ BAKANLAR KURULU İSİM LİSTESİ! Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Savunma Bakanı isim listesi...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇİN MEHMET ŞİMŞEK'İN İSMİ GEÇİYOR

Son güne kadar çok fazla isim sızmazken, bugün bazı gazeteciler yeni Kabine listesi ile ilgili kulis bilgileri paylaştı. Yeni bakan isimleri merakla beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor. Şimşek'in ekonominin dümenine geçeceği kulislerde konuşuluyor.