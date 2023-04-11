YEDEK İSİM LİSTESİ 2023! SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI ASİL- 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusu son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. İŞKUR ile 10 bin 900 işçi alınacak. Alımlar kura sonucu tamamlanacak. Adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında yapmıştı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 10 BİN 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi ve sonuç tarihine göre isim listesi sorgulanıyor. Müracaatlarını tamamlayan adaylar araştırmalara koyuldu. 2023 yılında Bakanlık bünyesine hem İŞKUR aracılığı ile hem de ÖSYM ile işçi ve personeller alınacak. İŞKUR aracılığı ile işe girmek isteyenler başvurularını Mart ayında tamamladı. Kura ile alınacak işçilerin isim listesi https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacak. İşte tüm detaylar...
İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;
Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;
Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);
Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;
Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;
İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.