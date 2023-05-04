Yazınız kışa dönecek! 36 yıl sonra bir ilk! Tam bitti denildiği an geri döndü! Havalar 11 derece birden...
Mayıs ayının ilk günlerinde hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sıcaklıkların düşeceği ve yağmurlu havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Sivas ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle mayıs ayının ilk gününde kar yağmıştı.
04.05.2023 09:02 - Son Güncelleme: 04.05.2023 09:02
Son günlerde sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Öte yandan sağanak yağış ve soğuk hava dalgasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bu hafta bazı bölgelerimizde yağış bekleniyor. Uzmanlar bu dönemin 1987 ya da 2004 yıllarında yaşanan bahar dönemini hatırlatacağını söyledi.