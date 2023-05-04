Yazınız kışa dönecek! 36 yıl sonra bir ilk! Tam bitti denildiği an geri döndü! Havalar 11 derece birden...

Son günlerde sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Öte yandan sağanak yağış ve soğuk hava dalgasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bu hafta bazı bölgelerimizde yağış bekleniyor. Uzmanlar bu dönemin 1987 ya da 2004 yıllarında yaşanan bahar dönemini hatırlatacağını söyledi.