Yazdan kalma günler bitti! 3 bölge için kritik uyarı! Kar, fırtına derken... Kış asıl şimdi geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan güncel uyarılara göre hafta içi yağış görülecek illerimiz belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma günleri hatırlatan havalar bu hafta itibariyle sona eriyor.
08.03.2023 09:00 - Son Güncelleme: 08.03.2023 09:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta içi ve hafta sonu için tahmini hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son açıklamaya göre, yağış görülecek iller tek tek açıklandı.
Meteoroloji tarafından yapılan güncel uyarılara göre, 7-8-9-10-11 Mart günlerinde kar ve sağanak yağış görülecek illerin listesi tek tek açıklandı.
Öte yandan İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da perşembe günü itibariyle güneşli bir hava hakim olacak.