Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek! Başınıza gelmemesi için siz de bakın

Avustralya'nın doğu ve güney kesimlerinde bulunan doğu kahverengi yılanları, ülkedeki diğer yılan türlerinden daha fazla yılan ısırığı ölümlerinden sorumlu olan en tehlikeli yılan türlerinden biridir. Melbourne Üniversitesi Avustralya Venom Araştırma Birimi'ne göre, dünyadaki en zehirli ikinci yılan türü olarak kabul edilmektedir. Bu yılanlar, kalp, diyafram ve akciğerleri etkileyen nörotoksin içerikli bir zehir salgılarlar ve kurbanın boğulmasına neden olabilirler.