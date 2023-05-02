Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz! 2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor!

Vakit daraldıkça fazla kilolar da daha bir dert oldu. Hızlı kilo vermek isteyenler için uzmanlar bir diyet programı hazırladı. Kilo alma ve verme konusunda ciddi manada etkisi olan patates içerisinde bulunan potasyum ve C vitamini sayesinde, ödem ve şişkinliğin atılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda lif içeriği sayesinde bağırsakların temizlenmesini de sağlıyor.