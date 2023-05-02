Vav TV İzle
Haberler Trend Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz! 2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor!

Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz! 2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor!

Sıcaklar gelmeye başladı başladı ve tatil hazırlıkları hız kazandı. Yaz ayları yaklaşırken fazla kilolardan kurtulmak herkesin önceliği haline geliyor. Tatil sezonunda harika görünmek için detoks diyetler ise imdadımıza yetişiyor. Sizlere tam bu zamanlarda rahatlıkla uygulayabileceğiniz 3 günlük bir patates ve yoğurt diyeti hazırlandı. Bu özellikleri sayesinde sadece 3 gün boyunca uygulayacağınız patates diyeti hem ödem ve şişkinliği atmanıza hem de kilo vermenize yardımcı olacak.

02.05.2023 08:54 - Son Güncelleme: 02.05.2023 08:54
2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor! Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz!

Vakit daraldıkça fazla kilolar da daha bir dert oldu. Hızlı kilo vermek isteyenler için uzmanlar bir diyet programı hazırladı. Kilo alma ve verme konusunda ciddi manada etkisi olan patates içerisinde bulunan potasyum ve C vitamini sayesinde, ödem ve şişkinliğin atılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda lif içeriği sayesinde bağırsakların temizlenmesini de sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor! Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz!

1.GÜN

Kahvaltı

1 adet haşlanmış patates
4 yemek kaşığı yoğurt

2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor! Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz!

Öğlen yemeği

1 adet haşlanmış patates
4 yemek kaşığı yoğurt

2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor! Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz!

Akşam yemeği

1 adet haşlanmış patates
8 yemek kaşığı yoğurt

2.5 günde 4 kilo verme garantili patates yoğurt diyeti! Formunuzu koruma altına alıyor! Yaz aylarına tığ gibi gireceksiniz!

2.GÜN

Kahvaltı

4 yemek kaşığı yoğurt

SON DAKİKA