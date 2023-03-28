Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Optik illüzyonlar gözümüze gelen görüntülerin gerçekliğini sorgulamamıza neden olan görsel yanılsamalar olarak biliniyor. Bu illüzyonlar görsel sistemin algılama, işleme ve yorumlama şekliyle ilgili oluyor. İnsan beyni gözlerden gelen bilgileri yorumlamak için bilgi işleme ve hafıza mekanizmalarını kullanıyor. Ancak bazen bu mekanizmalar yanıltıcı bilgileri işleyerek göz yanılsamalarına neden olabiliyor. Peki, resimdeki yavru gergedanı bulabilir misin? Süreniz başladı.