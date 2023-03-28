RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Sosyal medyada internet kullanıcılarının kafasını karıştıran optik illüzyonlar hızla yayılıyor. Bu illüzyonlar insanların görsel algılarını test ederek görme yeteneklerini sınıyor. Sosyal medyada viral hale gelen bu fotoğrafta büyük bir fil sürüsünün içinde gizlenen yavru bir gergedan bulma görevi insanların dikkatini çekti. Çok az kişi tarafından bulunabilen gergedanın yeri birçok insan tarafından merak edildi.

28.03.2023 11:21 - Son Güncelleme: 28.03.2023 11:21
Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Optik illüzyonlar gözümüze gelen görüntülerin gerçekliğini sorgulamamıza neden olan görsel yanılsamalar olarak biliniyor. Bu illüzyonlar görsel sistemin algılama, işleme ve yorumlama şekliyle ilgili oluyor. İnsan beyni gözlerden gelen bilgileri yorumlamak için bilgi işleme ve hafıza mekanizmalarını kullanıyor. Ancak bazen bu mekanizmalar yanıltıcı bilgileri işleyerek göz yanılsamalarına neden olabiliyor. Peki, resimdeki yavru gergedanı bulabilir misin? Süreniz başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

YAVRU GERGEDANI BULABİLİR MİSİN?

Sosyal medyada viral olan fotoğrafta büyük bir fil sürüsü gösterilmekte ve bu sürünün içinde yeni doğan bir gergedan saklanıyor.

Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Fotoğrafta, gergedanın tam olarak nerede olduğunu bulmak oldukça zor görünüyor.

Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

İnsanların sadece %1'i yeni doğan gergedanı belirlenen süre içinde bulamadığı için birçok insanın gergedanı 4 saniyede bulamayacağını iddia ediliyor.

Yavru gergedanı bul üstün zekan var mı yok mu test et! Küresel çaptaki rekoru kırmaya hazır mısın? 4 saniyede bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Optik illüzyonlar, gözlerimizin gördüğü nesnelerin gerçek boyutu, şekli, konumu veya hareketi hakkında yanıltıcı bilgiler sunarak oluşuyor.

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