Yaşlanmayan aksine gençleşen tür keşfedildi! Bilim dünyası şaşkına döndü, bu mucizeyi konuşuyor! O canlının ölümsüz olduğu iddia edildi!
Mitolojide ölümsüzlük, genellikle tanrılarla ilişkilendirilir. Yunan mitolojisinde, ölümsüz tanrıların yanı sıra, bazı ölümsüz yaratıklar da yer almaktadır. Bunlar arasında, Phoenix kuşu, Echidna, Hydra ve Gorgonlar gibi yaratıklar bulunmaktadır. Mitolojide, ölümsüzlük genellikle tanrıların veya ölümsüz yaratıkların ayrıcalığı olarak kabul edilir.
İnsanlar her zaman gençlik ve güzelliğe olan hayranlıklarını dile getirmişlerdir. Mitolojide, ebedi gençlik tanrıları ya da ölümsüz yaratıklarla özdeşleştirilirken, modern bilim kurgu da insanlar uzun ömürlülüğe ve hatta ölümsüzlüğe yönelik arayışlarını konu edinmektedirler. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, dünyada yaşlanmayı engelleyebilen canlıların olduğunu ortaya koymuştur. Bu canlıların biyolojik olarak ölümsüz oldukları düşünülmektedir. Bu makalede, insanların ebedi gençliğe olan hayranlığı mitolojiden bilimkurguya kadar uzanarak, bu alanda yapılan çalışmaları ele alacağız.
Planarya Solucanları Hakkında
Planarya solucanları, kendilerini yenileme kabiliyeti ile bilinen yassı kurtlardır ve dünyanın her yerinde varlıklarını sürdürürler. İkiye bölündüklerinde kendilerini yenileyebilirler ve kök hücrelerini sınırsız şekilde yeniden oluşturabilme özellikleriyle dikkat çekerler. Nottingham Üniversitesi'nin 2012 yılında yaptığı bir araştırmada, bu canlıların ölümsüz olabileceği iddia edilmiş ve bu iddia hızla yayılmıştır.