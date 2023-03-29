Yaşlanmayan aksine gençleşen tür keşfedildi! Bilim dünyası şaşkına döndü, bu mucizeyi konuşuyor! O canlının ölümsüz olduğu iddia edildi!

İnsanlar her zaman gençlik ve güzelliğe olan hayranlıklarını dile getirmişlerdir. Mitolojide, ebedi gençlik tanrıları ya da ölümsüz yaratıklarla özdeşleştirilirken, modern bilim kurgu da insanlar uzun ömürlülüğe ve hatta ölümsüzlüğe yönelik arayışlarını konu edinmektedirler. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, dünyada yaşlanmayı engelleyebilen canlıların olduğunu ortaya koymuştur. Bu canlıların biyolojik olarak ölümsüz oldukları düşünülmektedir. Bu makalede, insanların ebedi gençliğe olan hayranlığı mitolojiden bilimkurguya kadar uzanarak, bu alanda yapılan çalışmaları ele alacağız.