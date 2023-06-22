Yarın sabah 07.00’da başlıyor! Feci etkili olacak! 84 milyon için az evvel duyuru yapıldı!

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI : Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.