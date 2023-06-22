Yarın sabah 07.00'da başlıyor! Feci etkili olacak! 84 milyon için az evvel duyuru yapıldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan duyuruda, sabah saatlerinden itibaren belirli illerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. İşte MGM'nin yaptığı açıklama: MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren bazı illerde yağış beklenmektedir. Özellikle hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak yağışların etkili olması öngörülmektedir. Halkın günlük yaşamını etkileyebilecek yağışların oluşmasıyla birlikte ilgililerin dikkatli olması önem taşır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Milyonlarca kişi anlık hava durumunu yakından takip ediyor. Havalar bir sıcak bir soğuk seyrederken yağmur da göründü. Haziran ayının sonlarına yaklaşırken o iller için uyarı verildi. Yaz havası gidiyor yağış etkili olacak. Çok sayıda ilde yarın etkili sağanak yağış görülecek. MGM'den yapılan son dakika uyarıda ''Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'' denildi. İşte detaylar...
''Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve K.Maraş çevrelerinde yerel kuvvetli; Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.''
UYARILAR
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI : Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.