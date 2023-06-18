Yarın ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: İstanbullulara uyarı yapıldı! Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

Bu durum, bölgenin içme suyu ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin daha etkin şekilde faaliyet gösterebilmesi ve su temininde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen bir çalışma olduğu vurgulandı.