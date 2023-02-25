Yargı'da seyirciyi deliye döndürecek ayrılık kararı! Bu adeta başrollerin vedası gibi... Son sözü söylediler!

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinin 54. bölümü için geri sayım başladı. Yeni bölüm için heyecan tavan yapmışken bomba ayrılık detayı ortaya çıktı. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği diziye Rıdvan karakterine hayat veren Yiğit Kalkavan'ın veda etmesi bekleniyor. Dizide başka vedaların yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllara gelen bir başka soru oldu. Öte yandan ilk başlarda 2 sezon olarak planlanan dizinin Haziran ayına doğru ekranlardaki macerasını sonlandırması bekleniyor.