Yargı'da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi. Bu adeta başrollerin vedası gibi olur. Pazar günleri Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öte yandan diziyle ilgili bomba bir ayrılık detayı ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre, Rıdvan rolüyle çok sevilen ünlü oyuncu Yiğit Kalkavan diziye veda eden isim olacak.