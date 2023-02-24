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Yargı'da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi! Bu adeta başrollerin vedası gibi...

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinin 54. bölümü için geri sayım başladı. Yeni bölüm için heyecan tavan yapmışken bomba ayrılık detayı ortaya çıktı. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği diziye Rıdvan karakterine hayat veren Yiğit Kalkavan'ın veda etmesi bekleniyor. Dizide başka vedaların yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllara gelen bir başka soru oldu. Öte yandan ilk başlarda 2 sezon olarak planlanan dizinin Haziran ayına doğru ekranlardaki macerasını sonlandırması bekleniyor.

24.02.2023 16:02 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:02
Yargı’da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi! Bu adeta başrollerin vedası gibi...

Yargı'da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi. Bu adeta başrollerin vedası gibi olur. Pazar günleri Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öte yandan diziyle ilgili bomba bir ayrılık detayı ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre, Rıdvan rolüyle çok sevilen ünlü oyuncu Yiğit Kalkavan diziye veda eden isim olacak.

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Yargı’da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi! Bu adeta başrollerin vedası gibi...

O İSİM VEDA EDİYOR

Yargı dizisinin 54. bölümü için geri sayım sürüyor. Pazar akşamı için bekleyiş sürerken tavan yapmışken bomba ayrılık detayı ortaya çıktı.

Yargı’da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi! Bu adeta başrollerin vedası gibi...

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği diziden Rıdvan karakteriyle gönüllere taht kuran Yiğit Kalkavan'ın veda edeceği öğrenildi.

Yargı’da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi! Bu adeta başrollerin vedası gibi...

Projenin hazırladığı tarihlerde 2 sezon olarak planlanan dizinin Haziran ayına doğru ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Yargı’da seyirciyi çılgına çevirecek ayrılık! Son sözü söyledi! Bu adeta başrollerin vedası gibi...

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