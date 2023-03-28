Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Görenlerin tüyleri ürperdi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu!
İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük deprem için uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Olası depremin 7.2 ve 7.6 arasında yaşanması bekleniyor. İstanbul'da meydana gelecek büyük hasar ise yapay zeka tarafından gözler önüne serildi. İşte İstanbul'un deprem sonrası tüyler ürperten hali...
28.03.2023 19:24 - Son Güncelleme: 28.03.2023 19:24
Microsoft'un yapay zeka ile güçlendirdiği Bing'ten olası İstanbul depreminin görselleri ortaya çıktı. İşte Marmara Depremi sonrası İstanbul'un hali...
Yapay zeka teknolojisini kullanarak olası Marmara depreminin İstanbul'a vereceği hasarı çizmesi istendi.
Bing'in Image Creator özelliğini kullanılarak Bing'ten İstanbul'un gerçek görüntüleri ile Türkiye'deki deprem görüntülerini internetten bulup birleştirmesini istendi.