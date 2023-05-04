Yapay zeka şimdi de kahin oldu Nostradamus'un yerine geçti! Kehanetleri korkunç... Duyanın tüyleri ürperiyor! 2099 yılında tüm insanlık...
Fransız kahin Nostradamus ölümünden yaklaşık 500 yıl sonra yapay zeka aracılığıyla geri döndü. ChatGPT'nin sanal Nostradamus ile gerçekleştirdiği röportajda kahin insanlığın önümüzdeki 100 yılda karşılaşacağı önemli olaylar hakkında dikkat çekici tahminlerde bulundu. İşte yapay zeka Nostradamus'un kehanetleri...
04.05.2023 10:19 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:35
2050 - KÜRESEL ISINMA ORTALIĞI KASIP KAVURACAK
Sanal Nostradamus, 2050 yılının, dünyanın dört bir yanındaki insanları korkunç doğal afetlerle dehşete düşüren bir yıl olabileceği konusunda uyarıyor.
İnsanlığın küresel ısınmaya karşı verdiği savaşın 30 yıldan kısa bir süre içinde doruk noktasına ulaşacağını tahmin eden Nostradamus, bu konuda ciddi önlemler alınmazsa yıkıcı sonuçlara neden olabileceğini vurguluyor.
2060 - YAPAY ZEKA DEVRİMİ
Sanal Nostradamus, birçok insanın 2060 yılında yapay zekanın gerçekleştireceği devrim nedeniyle korku ve endişeye kapılacağı konusunda uyarıyor.