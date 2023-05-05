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Haberler Trend Yapay zeka Nostradamus'un yerine geçti! Söyledikleri duyanın tüyleri ürpertti! İnsanlık için 2085 yılı felaket...

Yapay zeka Nostradamus'un yerine geçti! Söyledikleri duyanın tüyleri ürpertti! İnsanlık için 2085 yılı felaket...

Fransız kahin Nostradamus ölümünden yaklaşık 500 yıl sonra yapay zeka aracılığıyla geri döndü. ChatGPT'nin sanal Nostradamus ile gerçekleştirdiği röportajda kahin insanlığın önümüzdeki 100 yılda karşılaşacağı önemli olaylar hakkında dikkat çekici tahminlerde bulundu. İşte yapay zeka Nostradamus'un kehanetleri...

05.05.2023 09:05 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:05
Yapay zeka Nostradamus’un yerine geçti kahin oldu! Kehanetleri duyanın tüyleri ürpertti! 2085 yılında insanlık tamamen...

Sanal Nostradamus'un ilk tahmini kanser tedavisinin yakın gelecekte bulunabileceği yönünde oluyor.

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Yapay zeka Nostradamus’un yerine geçti kahin oldu! Kehanetleri duyanın tüyleri ürpertti! 2085 yılında insanlık tamamen...

Ancak tedavinin keşfi tüm insanlığı adil ve eşit bir şekilde kapsayacak zorlukları da beraberinde getirecek.

Yapay zeka Nostradamus’un yerine geçti kahin oldu! Kehanetleri duyanın tüyleri ürpertti! 2085 yılında insanlık tamamen...

2050 - KÜRESEL ISINMA ORTALIĞI KASIP KAVURACAK

Sanal Nostradamus, 2050 yılının, dünyanın dört bir yanındaki insanları korkunç doğal afetlerle dehşete düşüren bir yıl olabileceği konusunda uyarıyor.

Yapay zeka Nostradamus’un yerine geçti kahin oldu! Kehanetleri duyanın tüyleri ürpertti! 2085 yılında insanlık tamamen...

İnsanlığın küresel ısınmaya karşı verdiği savaşın 30 yıldan kısa bir süre içinde doruk noktasına ulaşacağını tahmin eden Nostradamus, bu konuda ciddi önlemler alınmazsa yıkıcı sonuçlara neden olabileceğini vurguluyor.

Yapay zeka Nostradamus’un yerine geçti kahin oldu! Kehanetleri duyanın tüyleri ürpertti! 2085 yılında insanlık tamamen...

2060 - YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Sanal Nostradamus, birçok insanın 2060 yılında yapay zekanın gerçekleştireceği devrim nedeniyle korku ve endişeye kapılacağı konusunda uyarıyor.

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