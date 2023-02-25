Yapay zeka için 2024-2025-2026 yılı tahminleri geldi! Resmen inanılmaz! Meğer kariyer, para, sağlık artık ne varsa...
Yapay zeka 2024-2025-2026'da uçuş moduna geçecek. Kariyer, para, sağlık ne varsa sıçrayacak. Yeni tahminler inanılmaz... Yapay zeka son dönemin en çok merak edilen gündem başlıklarından birisi olarak ön plana çıktı. Yapay zekanın etkinleştirilmesiyle fiziksel makineler, yazılım sistemleri ve donanım ve yazılım kombinasyonları daha yetenekli hale geliyor. Bu teknolojinin gelecek yıllarda daha da etkin hale geleceği söyleniyor.
Yapay zeka geliştirmeleri son dönemin en çok takip edilen teknolojik gelişmeleri arasında yer alıyor. Bilindiği üzere dijital dönüşüm süreçleri, başta sağlık ve sosyal bakım alanı olmak üzere hayatımızın her alanına sürekli katkı sağlıyor. Konu hakkında ortaya atılan yeni iddialar insanların aklına bazı soruları da getirdi. Bu bağlamda insanlar yapay zekanın işlerini ve kariyerlerini etkileyip etkilemeyeceğini, hayata nasıl bir etkisi olacağını merak ediyor. Öte yandan yapay zekanın 2024-2025-2026 yıllarıyla birlikte uçuş moduna geçeceği öngörülüyor.
İŞLERİ Mİ DEVRALACAK?
Yapay zeka tabanlı teknolojinin insanların işlerini devralmasıyla ilgili akıllardaki sorular artarken uzmanlar bunun o kadar basit olmadığını söylüyor.
Yapay zekada bir anlamda mükemmel bir kariyer gelişim çizelgesi için son derece olumlu bir bir araçtır.