Yapay zeka için 2024-2025-2026 yılı tahminleri geldi! Resmen inanılmaz! Meğer kariyer, para, sağlık artık ne varsa...

Yapay zeka geliştirmeleri son dönemin en çok takip edilen teknolojik gelişmeleri arasında yer alıyor. Bilindiği üzere dijital dönüşüm süreçleri, başta sağlık ve sosyal bakım alanı olmak üzere hayatımızın her alanına sürekli katkı sağlıyor. Konu hakkında ortaya atılan yeni iddialar insanların aklına bazı soruları da getirdi. Bu bağlamda insanlar yapay zekanın işlerini ve kariyerlerini etkileyip etkilemeyeceğini, hayata nasıl bir etkisi olacağını merak ediyor. Öte yandan yapay zekanın 2024-2025-2026 yıllarıyla birlikte uçuş moduna geçeceği öngörülüyor.