Yapay zeka bu işe de el attı! Gören şaştı kaldı! 100 yıl sonra ayakların görüntüsü yok artık dedirtti!

Yapay zeka son yılların en popüler konularından biri. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanım alanı da her geçen gün artıyor. Tom Cheesewright isimli bir tasarımcının son günlerde yapay zeka hakkındaki iddiaları ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yapay zekayı kullanarak insanların evrimi hakkında öngörülerde bulunan Cheesewright, gelecekte insan ayaklarının nasıl evrimleşeceğine dair dikkat çekici bir tasarım hazırladı.