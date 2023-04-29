Yapay zeka bu işe de el attı! Gören şaştı kaldı! 100 yıl sonra ayakların görüntüsü yok artık dedirtti!
İnsanların hayatının hemen her alanında etkisini gösteren yapay zeka, teknoloji devlerinin bile net bir anlaşma sağlayamadığı konuların başında geliyor. Yapay zeka ile ilgili çalışmaları ile dikkat çeken tasarımcı Tom Cheesewright, insanların gelecekteki görünümlerini tahmin ediyor. Özellikle, insan ayaklarının nasıl evrimleşeceği konusunda ortaya koyduğu öngörüler oldukça dikkat çekici. Cheesewright, yapay zeka teknolojisi ile insan evrimini hesaplayarak, gelecekte insan ayaklarının şekli ve yapısının da değişeceğini öngörüyor. Buna göre, insan ayakları daha geniş, daha kısa ve güçlü bir yapıya sahip olacak.
Yapay zeka son yılların en popüler konularından biri. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanım alanı da her geçen gün artıyor. Tom Cheesewright isimli bir tasarımcının son günlerde yapay zeka hakkındaki iddiaları ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yapay zekayı kullanarak insanların evrimi hakkında öngörülerde bulunan Cheesewright, gelecekte insan ayaklarının nasıl evrimleşeceğine dair dikkat çekici bir tasarım hazırladı.
Yapay zeka teknolojisi geliştikçe, insanların bedenlerinde neler olacağına dair öngörüler de ortaya çıkıyor. Son olarak yapılan bir araştırma, insanların ayaklarının aşırı terlemesi gerektiğine işaret ediyor. Bu durumun nedeni ise küresel iklim değişikliği.
Ayrıca yapay zeka, ayaktaki parmakların uzamasının da beklendiğini söylüyor. Buna göre ayakların genel yapısı değişmese de parmaklar daha uzun hale gelecek. Bu da gelecekteki nesillerin sportif faaliyetlere daha fazla katılmasına olanak sağlayacak.
Ayak Parmağı Yok Olabilir
Yapay zeka tarafından ortaya atılan bir diğer öngörü ise su seviyelerinin yükselmesi durumunda insanların ayak parmakları arasında bir ağ oluşabileceği yönünde.