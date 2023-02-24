Yapay zeka 2024-2025-2026'da uçuş moduna geçecek. Kariyer, para, sağlık ne varsa sıçrayacak. Yeni tahminler inanılmaz... Yapay zeka son dönemin en çok merak edilen gündem başlıklarından birisi olarak ön plana çıktı. Yapay zekanın etkinleştirilmesiyle fiziksel makineler, yazılım sistemleri ve donanım ve yazılım kombinasyonları daha yetenekli hale geliyor. Bu teknolojinin gelecek yıllarda daha da etkin hale geleceği söyleniyor.